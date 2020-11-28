Москва, , 12:11 — REGNUM Российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) попросила российские IT-компании создать отечественные видеохостинги и всячески популяризовать их. Соответствующий призыв распространила пресс-служба Роскомнадзора.

Напомним, что ряд российских СМИ столкнулся с цензурой со стороны видеохостинга YouTube, который принадлежит американской интернет-корпорации Google. Группа депутатов Государственной думы и сенатор Алексей Пушков внесли на рассмотрение нижней палаты законопроект, который дает возможность Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ.

В случае принятия законопроекта, речь может идти о блокировке таких гигантов интернет-индустрии, как Google, Facebook и Twitter. Сможет ли Роскомнадзор технически обеспечить такую блокировку — большой вопрос. Блокировку мессенджера Telegram Роскомнадзор обеспечить не смог, хотя на это и было решение суда.

Сейчас в Роскомнадзоре обращают внимание российских СМИ на то, что им лучше вести свои информационные каналы на российских видеохостингах.

«Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах. Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации», — сказано в сообщении Роскомнадзора.