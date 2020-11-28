Вашингтон, , 08:42 — REGNUM Минюст США изменил нормы, регламентирующие проведение смертной казни преступников, которые были осуждены на федеральном уровне, позволив использовать для этого все легализованные в штате способы — от расстрела до электрического стула. Об этом 27 ноября сообщает газета The Hill.

До настоящего времени приведение в исполнение федеральных приговоров осуществлялось исключительно посредством смертельной инъекции. С 24 декабря власти штатов смогут использовать «любой другой способ, предписанный законом штата, в котором был вынесен приговор».

Издание отмечает, что в ряде штатов разрешены расстрел, отравление газом и казнь на электрическом стуле.

Как сообщало ИА REGNUM, власти США проведут в исполнение пять смертных приговоров до 20 января 2021 года, когда должна будет состояться инаугурация следующего президента Соединённых Штатов.

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