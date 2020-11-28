Ереван, , 07:01 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует посетить Россию, подготовкой его визита на следующей неделе будет заниматься начальник протокольного отдела главы правительства Эдуард Арутюнян, сообщили 27 ноября в пресс-службе ведомства.

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Арутюнян пробудет в Москве с 30 ноября по 4 декабря. Возможные сроки визита премьер-министра в Россию пока не уточняются.

Ранее армянская пресса сообщала, что визит Пашиняна в Москву может состояться 4 декабря, однако в правительстве Армении заявили, что информация о визитах главы правительства будет предоставлена позднее.

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