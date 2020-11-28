Приштина, 28 ноября 2020, 05:30 — REGNUM Министр иностранных дел и диаспоры Косово Мелиза Харадинай-Стубла 27 ноября, в день вооруженных сил, приняла участие в церемонии министерства обороны в на полигоне Адем Яшари
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Харадинай-Стубла заявила, что армия Косово является гарантом косовского государства, защитой его суверенитета и территориальной целостности, построенной на идеалах свободы, демократии и независимости.
Процесс преобразования Сил безопасности Косово в армию был начат в ноябре 2018 года и до сих пор не завершен.
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