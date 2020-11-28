Москва, , 10:02 — REGNUM Смерть известного физика-ядерщика Мохсена Фахризаде в результате покушения на него в 40 километрах от Тегерана вызвала бурное обсуждение в сети. Граждане выразили свою точку зрения 27 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Очень жестко у них между собой. Еще в 90-х Иран не пускал иностранцев, у которых в паспорте стояла израильская виза», — пишет Юрий Б.

По видению ряда пользователей, Фахризаде стал не первым и точно не последним убитым учёным, который занимался развитием мирной атомной энергетикой в Иране.

«Любых Иранцев занятых в этой программе убивают. Он не первый и не последний», — написал пользователь Виталий.

Некоторые люди уверены, что есть те, кто крайне не доволен развитием данной сферы в этом государстве. По их видению Иран стремиться обеспечить свою независимость от энергоносителей из других стран.

«Кому-то не выгодно, чтобы у других были учёные, которые введут в работу АЭС и выведут страну из энергетической зависимости от других стран», — считает пользователь под псевдонимом «Инвентарный номер 6976».

Часть комментаторов выразила своё возмущение тем, что некто пытается убить честных людей, которые просто хотят принести добро своей стране и обеспечить её энергетическое благополучие.

«Не могут победить так, убивают политиков, военных, учёных, которые работают и служат честно в своей стране», — написала Татьяна С.

Напомним, 27 ноября в результате покушения в 40 километрах от Тегерана погиб известный физик-ядерщик Мохсен Фахризаде.