Москва, , 09:35 — REGNUM Уход норвежской компании-сертификатора Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd из проекта «Северный поток-2», из-за возможных санкций со стороны США, вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 27 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Главное, начать строить, чтобы сесть на потоки. А все юридические вопросы, типа, потом сами рассосутся. Ведь юристы — это детишки той же элиты. Они всё порешают. Поэтому и лежат на морском дне невостребованные сотни километров труб и выплачиваются лярдные штрафы. Ну, а эффективным менеджерам начисляются астрономические дивиденды. Всё как всегда на одной восьмой суши», — написал Олег В.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что вся шумиха вокруг «Северного потока-2» не стоила тех денег, которые были вложены в данный проект. Люди считают, что идея создать газопровод в Германию оказалось провальной.

«Думаю, что этот проект-деньги на ветер. Даже если достроят, то сертифицировать будет некому. И в суды подавать бесполезно, ибо я даже не помню, что бы Газпром что-либо когда с суде выигрывал. Но даже если и выиграет, то никто ему денег не заплатит. Как с Мистралями случится. Просто позорище какое-то», — написал Павел П.

Ряд пользователей считают, что главной причиной возникновения препятствий на пути строительства «Северного потока-2» является деятельность США по выдавливанию Российской Федерации с европейского рынка.

«Американские законодатели собираются распространить санкции непосредственно на услуги сертификации «Северного потока-2», что грозит поставить крест на проекте. И абсолютно все понимают, что угроза проекту связана не с реальными факторами, а со стремлением США ослабить взаимовыгодное сотрудничество европейских стран и России, протолкнуть на европейский рынок дорогое своё, заработать ещё больше самим, не допустить, чтобы Россия зарабатывала и имела партнёрские отношения с Европой. Последней навязывается «выстрел в ногу». «Честная» конкуренция и «справедливая» политика по-американски во всей красе», — пишет Александр Б.

Отдельные пользователи заявили, что считают правильным завершить попытки установить тесные экономические отношения с Европой, а направить все свои ресурсы на обеспечение граждан России необходим уровнем производства и коммуникаций.

«Лучше всего — потреблять собственные ресурсы самостоятельно. Открыть новые станкостроительные заводы, автомобильное производство, производство электронных товаров и предприятия легкой промышленности. Денежки на них взять с продаж иностранного имущества чиновников, менеджеров гос. корпораций, депутатов и сенаторов (и членов их семей). Впрочем, ничего нового — все это уже было и эффект от этого понятен. И тогда ни Северный поток, ни Турецкий будут не нужны», — считает пользователь Дмитрий.

Напомним, 27 ноября сертификатор «Северного потока-2», норвежская компания Det Norske Veritas — Germanischer Lloyd, покинул проект из-за возможных санкций со стороны Соединённых штатов Америки.