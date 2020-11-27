Москва, , 16:29 — REGNUM Дистанционное образование в школах пытаются ввести на долгие годы, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Призываю отказаться от идеи перевода школьников на удалённое обучение, в котором будут применяться технологии искусственного интеллекта. Этот проект был задуман в 2010 году, и активно реализуется в настоящее время», — заявил Миронов.

Пандемия проявила, что сегодня очень быстро реализуется то, что было задумано ещё в 2010 году, указал парламентарий.

«Тогда появился форсайт-проект «Образование 2030», в котором прямым текстом говорилось, что школьный учитель в скором времени будет не нужен. Учебники тоже не нужны. Всё заменит искусственный интеллект, полноценное обучение в школе — электронное дистанционное образование», — напомнил депутат.

Он призвал не обманывать: находящийся в Госдуме законопроект о дистанционном образовании призван «превратить дистанционную форму обучения из подмастерья очного образования в полноценную систему обучения, равноценную ныне существующей».

»Надо понимать, что широкое применение дистанционного обучения в обычных условиях — это путь к деградации нашего образования, которое не даст школьнику сформироваться как личности, способной реализовывать свой творческий потенциал», — уверен парламентарий.