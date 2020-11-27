Москва, , 16:05 — REGNUM Законопроект, упрощающий использование лесных участков для рыболовства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Предусматривается, что договор аренды лесного участка для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства заключается без проведения торгов. Это обеспечивает лицам, обладающим правом на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, гарантированный доступ к лесным участкам для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства.

На лесных участках, предоставленных для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства, допускается размещение некапитальных строений, сооружений, предназначенных для приемки, обработки, перегрузки, хранения и выгрузки уловов водных биоресурсов, производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

Правила использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере рыбного хозяйства устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.