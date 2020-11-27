Минск, , 15:37 — REGNUM КГБ Белоруссии предоставил Александру Лукашенко материалы по подрывной деятельности Запада в отношении постсоветской республики. Согласно им, руководство Польши поддерживало революцию в Белоруссии и намеревалось спровоцировать в ней экономический кризис, сообщает пресс-служба белорусского президента.

«Будущее Белоруссии принципиально для Польши. Западные территории Белоруссии исторически принадлежат Польше… Варшава предприняла множество конкретных шагов для помощи белорусской революции: финансовая поддержка через польские и польско-американские программы солидарности с жертвами режима Лукашенко, приглашение белорусских студентов, упрощение правил пересечения границы, поддержка независимых СМИ и НКО», — процитировал Лукашенко польского премьер-министра.

Лукашенко сообщил также, что при проработке сценария по Белоруссии официальная Варшава вовлекала НАТО в создание специальных сил безопасности в составе объединённой армейской группировки Польши и прибалтийских постсоветских республик. Белорусское государственное информагентство БелТА уточняет: «По замыслу, эта армия может быть задействована для борьбы с белорусской властью».

«Победа революции в Белоруссии — также национальный интерес Польши», — зачитал Лукашенко ещё одно утверждение польского премьер-министра.

Затем Лукашенко зачитал ещё один фрагмент материалов спецслужб, отметив: «Этот разговор произошел 31 августа: «Время для прямых переговоров между режимом и оппозицией еще не пришло. Режим Лукашенко еще слишком сплочен, армия и КГБ поддерживают его, а рабочие вообще не поддерживают никакой революции. Сейчас мы должны ждать и следовать развитию событий».

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Польша предлагала создать в Белоруссии ситуацию обрушения экономики, чтобы белорусский рубль обесценился, а полки в магазинах оказались пустыми.

«Мы должны убедить Турцию, Грецию, Азербайджан, Армению не экспортировать продовольствие из-за опасности коронавируса», — озвучил Лукашенко «очередные замыслы поляков», сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Он также поведал, что в сентябре правительство Польши пришло к выводу о невозможности изменить ситуацию в соседней Белоруссии военными силами. Лукашенко зачитал очередной фрагмент из документа спецслужб: «Однако надо быть готовыми к этому сценарию в любом случае. Мы должны решить две проблемы. Первая: мы должны подготовиться к военному решению проблемы, запустить соответствующие механизмы, которые необходимы для этого решения. Вторая: мы должны продемонстрировать России, что против использования ею любых вооруженных структур в Белоруссии».

Лукашенко рассказал также о покровительстве деятельности белорусской прозападной оппозиции властями Польши и Украины.