Подгорица, , 14:59 — REGNUM Представляя окончательное предложение по составу нового правительства Черногории, премьер-министр Здравко Кривокапич объявил 27 ноября, что заместителем премьер-министра является лидер гражданского движения URA Дритан Абазович.

Он предложил следующие кандидатуры министров: министр обороны Оливера Иняк, министр внутренних дел Сергей Секулович, министр иностранных дел Джордже Радулович, министр финансов и социального обеспечения Милойко Спаич, министр образования, науки, культуры и спорта Весна Братич, министр здравоохранения Елена Боровинич Бойович. Министр экономического развития Яков Милатович, министр капитальных вложений Младен Боянич, министр государственного управления, цифрового общества и СМИ Тамара Срзентич, министр экологии, урбанизма и территориального планирования Ратко Митрович, министр сельского, лесного и водного хозяйства Александр Стихович, министр юстиции и прав меньшинств Владимир Лепосавич.

«Благословенные народы Черногории, сегодня я объявляю окончательные имена нового правительства. Конституционная обязанность уполномоченного — сформировать правительство. Правительство должно быть экспертным», — сказал он.

Он пояснил, что из-за рационализации он решил, что заместителем премьер-министра будет только Дритан Абазович.

Парламент проголосует по новому составу правительства 2 декабря.