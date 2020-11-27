Москва, , 14:45 — REGNUM Новые санкции против «Северного потока — 2» в США будут приняты независимо от позиции нового президента. Об этом 27 ноября заявил программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев на телеканале «Россия 24».

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«Эти санкции предполагаемые против страховщиков и сертифицирующих компаний — это не инициатива Байдена. Законопроекты по таким санкциям были представлены ещё в период президентства Трампа. Это произошло летом этого года», — заявил Тимофеев.

«Они появились и в Палате представителей, и в Сенате. И если они будут приняты — один из этих проектов будет принят — Байден просто должен будет подчиняться. И наверняка подпишет, и администрация будет их выполнять», — отметил он.

Ранее норвежская компания DNV GL покинула проект «Северный поток — 2» из-за угрозы санкций США. Компания занималась проверкой документации и следила за тем, чтобы строительные работы велись по надлежащим стандартам.