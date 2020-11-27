Москва, , 13:34 — REGNUM Российский президент Владимир Путин интенсивно контактирует с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил 27 ноября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Представителя Кремля спросили, действительно ли Путин накануне дважды говорил по телефону с Пашиняном. Ещё один вопрос касался необходимости такого плотного контакта двух лидеров.

Песков отметил, что Кремль официально информирует далеко не о всех международных разговорах президента. Интенсивный телефонный диалог с лидерами Армении и Азербайджана необходим на фоне урегулирования нагорнокарабахского конфликта, об этом ранее говорил сам Путин, напомнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Пашинян рассказал о беседе с Путиным, которая касалась населённых пунктов Лачинского коридора, поиска тел погибших и обмена пленными.

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