Ереван, , 08:19 — REGNUM Граница Армении не пересекалась военными Азербайджана. Об этом 27 ноября заявил журналистам первый заместитель начальника генерального штаба армянских вооружённых сил (ВС) Тиран Хачатрян.

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«Границу Армении (ВС Азербайджана — прим. ИА REGNUM) не пересекали», — сказал он.

Кроме того, Хачатрян уточнил, что граница между Арменией и Азербайджаном после того, как Кельбаджарский район перешёл под контроль азербайджанской стороны, проходит по середине золотоносного месторождения и разрабатывающая его компания из России из соображений безопасности огородила некоторую территорию и установила пропускной пункт.

«К этим работам вооружённые силы Армении не привлекались», — указал первый замглавы генштаба ВС Армении, добавив, что азербайджанская сторона подняла вопрос о принадлежности данной территории и эвакуации находящихся там людей и после длительных переговоров с представителями российской компании, сотрудники последней покинули охраняемую территорию.

«Наши военнослужащие занимают позиции по периметру государственной границы и нигде от периметра не отступили», — также подчеркнул он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее депутат парламента от оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Наира Зограбян сообщила, что работники Сотского золотоносного месторождения, которое находится на границе с Кельбаджарским районом и недавно перешёл под контроль Баку, сообщили о попытке эвакуации персонала из-за появления представителей ВС Азербайджана.