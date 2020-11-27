Ереван, , 04:51 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян дважды за вечер созванивался с президентом России Владимиром Путиным для координации усилий в Нагорном Карабахе. Об этом он 27 ноября написал на своей странице в Facebook.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец войны в Нагорном Карабахе — все новости»

«Обсуждались вопросы, связанные с населенными пунктами в Лачинском коридоре, проблемой пропавших без вести, поисковыми работами, обменом пленными и телами погибших», — написал премьер-министр Армении.

Еще одной темой переговоров стало размещение и разграничение миротворцев, разблокировка транспортных путей в Нагорном Карабахе. Пашинян подчеркнул, что переговоры с российским лидером ведутся на регулярной основе, иногда по несколько раз в день.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Степанакерт для оказания помощи населению прибыла дополнительная группировка МЧС России.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нагорный Карабах переброшены дополнительные силы МЧС России