Париж, , 22:32 — REGNUM Франция собирается организовать гуманитарную конференцию по Ливану, которая пройдет 2 декабря в формате видеоконференции. Об этом сообщает Reuters в четверг, 26 ноября, со ссылкой на «три источника, близкие к ситуации».

Как передают вышеуказанные источники, Париж стремится провести конференцию при поддержке ООН с участием как можно большего числа лидеров государств и правительств, которая позволит собрать помощь для Ливана, где в августе 2020 года произошел мощнейший взрыв.

Напомним, 13 ноября президент Франции Эммануэль Макрон также пообещал направить гуманитарную помощь армянам, пострадавшим в ходе нагорно-карабахского конфликта.

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