Бишкек, , 16:37 — REGNUM Правительство Киргизии продолжает вести переговоры с Россией о закупке российской вакцины против коронавируса. Об этом сегодня, 26 ноября, на брифинге заявила вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева.

По словам высокопоставленной чиновницы, еще в августе текущего года киргизстанские власти направили в Россию письмо с просьбой продать республике вакцину «Спутник-V».

»Наши специалисты побывали в Москве, чтобы ознакомиться с клиническими испытаниями вакцины. И мы уже проработали с российской стороной вопросы, касающиеся количества доз вакцины, графика их импорта и регистрации в Киргизии», — подчеркнула она.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, за последние сутки в Киргизии выявили 427 новых случаев коронавирусной инфекции, а с начала пандемии — 71 171 случай.

За прошедшие сутки от COVID-19 умерли шесть киргизстанцев, а за все время в республике зарегистрирован 1 251 летальный случай среди пациентов с коронавирусом.