Саров, Нижегородская область, 26 ноября 2020, 15:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 26 ноября, летит в Саров Нижегородской области. Здесь глава государства планирует посетить одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны — Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики, а также встретиться с губернатором Глебом Никитиным.
Визит Путина был запланирован на среду, 25 ноября, однако поездку отложили из-за нелетной погоды. За последний год это уже третья отмена приезда президента. ИА REGNUM изучило отзывы местных жителей на визит главы государства. Пользователи соцсетей выдвигают свои шуточные версии изменения расписания президента.
- «Ветра напугался и пропуск разовый не оформил, на COVID ещё наверно результат не готов», — пишут в группе «Новый город. Саров».
Внимательный пользователь другой группы «ВКонтакте» заметил верную примету переноса приезда президента в город.
- «Судя по чистке дорог [Путин]не приедет», — написал он незадолго до официального объявления о переносе поездки президента.
Другие пользователи решили составить свой собственный маршрут следования главы государства и написали на какие проблемы города Путину нужно обратить внимание.
- «Пусть в аптеки заедет, сразу и лекарства появятся по приемлемым ценам».
- »Я за то что бы [президент больницу]Дубки посетил, там люди десятками умирают, которых на выписку переводят, а на следующий день они умирают».
Жители соседнего с Саровым города Арзамас приглашают президента в гости с другими корыстными целями.
- «Попросите его по Арзамасу [пройти], может дороги поделают?»
Некоторые указывают на сложности передвижения жителей по городу из-за повышенных мер безопасности, сопровождающих визит первого лица.
- «Не приведи Господи!Город будет в охранной осаде, дороги перекроют… Был уже, потом все жаловались. Нееее. Свят-свят-свят!!!», — эмоционально написала пользовательница социальных сетей на странице «Весь Арзамас».
Некоторые пользователи иронизируют над подготовкой местных чиновников к приезду президента.
- «Обратил внимание, что к приезду Путина аварий стало меньше. Вот показуха».
- »Снег уберут, травку расстелят», — перечислил другой пользователь предполагаемые подготовительные мероприятия.
ИА REGNUM напоминает, что президент планировал посетить лазерный полигон Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики и встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.