Саров, Нижегородская область, , 15:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин сегодня, 26 ноября, летит в Саров Нижегородской области. Здесь глава государства планирует посетить одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны — Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики, а также встретиться с губернатором Глебом Никитиным.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Визит Путина был запланирован на среду, 25 ноября, однако поездку отложили из-за нелетной погоды. За последний год это уже третья отмена приезда президента. ИА REGNUM изучило отзывы местных жителей на визит главы государства. Пользователи соцсетей выдвигают свои шуточные версии изменения расписания президента.

«Ветра напугался и пропуск разовый не оформил, на COVID ещё наверно результат не готов», — пишут в группе «Новый город. Саров».

Внимательный пользователь другой группы «ВКонтакте» заметил верную примету переноса приезда президента в город.

«Судя по чистке дорог [Путин]не приедет», — написал он незадолго до официального объявления о переносе поездки президента.

Другие пользователи решили составить свой собственный маршрут следования главы государства и написали на какие проблемы города Путину нужно обратить внимание.

«Пусть в аптеки заедет, сразу и лекарства появятся по приемлемым ценам».

»Я за то что бы [президент больницу]Дубки посетил, там люди десятками умирают, которых на выписку переводят, а на следующий день они умирают».

Жители соседнего с Саровым города Арзамас приглашают президента в гости с другими корыстными целями.

«Попросите его по Арзамасу [пройти], может дороги поделают?»

Некоторые указывают на сложности передвижения жителей по городу из-за повышенных мер безопасности, сопровождающих визит первого лица.

«Не приведи Господи!Город будет в охранной осаде, дороги перекроют… Был уже, потом все жаловались. Нееее. Свят-свят-свят!!!», — эмоционально написала пользовательница социальных сетей на странице «Весь Арзамас».

Некоторые пользователи иронизируют над подготовкой местных чиновников к приезду президента.

«Обратил внимание, что к приезду Путина аварий стало меньше. Вот показуха».

»Снег уберут, травку расстелят», — перечислил другой пользователь предполагаемые подготовительные мероприятия.

ИА REGNUM напоминает, что президент планировал посетить лазерный полигон Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики и встретиться с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.