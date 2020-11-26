Москва, , 15:40 — REGNUM Заявление кандидата в президенты США Джозефа Байдена о том, что Соединённые Штаты вновь будут лидировать в мире и противостоять своим противникам, вызвало критику в сети. Граждане выразили своё мнение 26 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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"Пообещал переобещать обещанные обещания. Корабль уже уплыл. Если думает, что это просто, флаг ему в руки. Многое уже не вернуть», — пишет Антон К.

Многие комментаторы пришли к выводу, что Америка вновь намеревается установить своё лидерство за счёт принижения других государств. Люди уверены, что иным способом США занять первое место в мире попросту не могут.

«Основные ваши ценности — обогащаться за счёт других. Все ради этого. Как и раньше, раб — лучше наемного работника, отнять — лучше, чем добыть самому», — пишет Эдуард М.

Отдельные комментаторы указали на то, что Байден так легко бросается подобными обещаниями, но люди не уверены, что у него есть реальная возможность обеспечить лидерство США на мировой арене.

«Такое впечатление, что это мировое лидерство лежит у него в кармане. Достал и вернул. Время ушло. Никакого лидерства уже никогда не будет. Будет воспоминание о лидерстве», — считает пользователь Виктор.

Нашлись и те, кто напомнил Байдену о том, что действующий президент США Дональд Трамп также обещал сделать Америку великой, но, как кажется людям, даже у него это не получилось. Поэтому люди не понимают, на чём основывает свои слова Байден.

«Трамп обещал сделать Америку великой. Что, не получилось? Теперь Байден по новой обещает. Страна обещалкиных», — поделился Эдуард С.

Напомним, 24 ноября Джозеф Байден, кандидат от демократов на президентских выборах в США, заявил о том, что Соединенные Штаты вновь будут лидировать в мире и противостоять своим противникам.