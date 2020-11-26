Москва, , 14:07 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон об упрощении перевозки охотничьего оружия внутри ЕАЭС, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Перезарядка охотничьего ружья

Прописывается, что охотничье оружие и патроны к нему могут ввозиться иностранными гражданами в Российскую Федерацию для использования в охоте на основании соответствующего разрешения, выданного Росгвардией или ее территориальным органом, юрлицу или индивидуальному предпринимателю, осуществляющим виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, по их заявлению с представлением ряда документов. Перечь документов прописан в законе.

Закрепляется, что вывоз из Российской Федерации в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оружия и патронов к нему гражданином РФ для использования в охоте и их обратный ввоз осуществляются на основании разрешительного документа на ввоз таких оружия и патронов к нему, выданного компетентным органом государства — члена ЕАЭС, в котором указанные оружие и патроны к нему будут использоваться гражданином РФ в охоте.

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