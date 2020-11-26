Минск, , 13:55 — REGNUM Отношения с ЕС, участие в миротворческих операциях ООН, совместная работа в ЕАЭС и обеспечение международной информационной безопасности обсуждались и ходе состоявшихся 26 ноября в Минске межмидовских переговоров. Об этом было заявлено 26 ноября во время состоявшегося в Минске совместного брифинга глав МИД России Сергея Лаврова и Белоруссии Владимира Макея.

В частности, были обсуждены совместные мероприятия на 2020−21 годы. Дипломаты выразили заинтересованность в дальнейшем плотном сотрудничестве на международной арене.

«Не все мероприятия удалось выполнить, но мы договорились, что выполним их в следующем году», — признал глава МИД Белоруссии.

Были также обсуждены взаимоотношения с ЕС, другими международными организациями, в том числе с ОБСЕ, где якобы наблюдается «применение двойных стандартов к нашим странам», сообщил Макей.

Он отметил поддержку Россией официального Минска в поствыборный период и поблагодарил за поддержку. В свою очередь Лавров указал подрывную деятельность Запада применительно к Белоруссии.

«Белорусский народ — народ мудрый», — заявил Лавров.

По его мнению, он действует взвешенно и в состоянии самостоятельно разобраться в своей повестке без международного посредничества. Глава МИД России указал на призывы неназванных радикалов к «государственной измене».