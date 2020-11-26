Стокгольм, , 11:48 — REGNUM Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен 25 ноября провёл встречу с лидерами всех парламентских партий. Темой разговора парламентариев с главой кабинета министров стала будущая вакцинация населения от COVID-19. В свою очередь лидер «Шведских демократов» Джимми Окессон заявил, что власти должны предусмотреть выплату компенсации тем гражданам, которые могут пострадать от вакцины и её побочных эффектов. Об этом сообщила газета Dagens Nyheter.

Вакцина Иван Шилов © ИА REGNUM

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Окессон представил данные опросов, которые показывают, что значительная часть населения Швеции не хочет вакцинироваться от COVID-19. Политик считает, что многие граждане до сих пор помнят о побочных эффектах вакцины от свиного гриппа. Поэтому его партия требует, чтобы государство заранее пообещало компенсацию тем, кому вакцина от коронавируса может нанести вред.

«В целом, я не думаю, что шведы так уж сильно боятся вакцины, но опыт свиного гриппа вызвал у многих скепсис, и это вполне понятно», — заявил лидер «Шведских демократов».

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