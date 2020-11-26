Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM В Петербурге, как и в других субъектах федерации, запустили свой Центр управления регионом. Это федеральный проект, который поручил создать президент Владимир Путин, он должен координировать работу по обработке обращений в адрес органов власти от жителей.

ЦУР будет анализировать также и сообщения, появляющиеся в социальных сетях. Кроме того, данные будут поступать через Платформу обратной связи, созданную на базе портала госуслуг.

Виджеты появятся на сайтах госорганов Петербурга, через них горожане смогут пожаловаться в ЦУР, поучаствовать в опросах, голосованиях и общественных обсуждениях.

О статусах и результатах рассмотрения сообщений можно будет узнать в личном кабинете на сайте госуслуг. ЦУР сосредоточится на жалобах по восьми направлениям: ЖКХ, социальная защита, образование, дороги, транспорт, здравоохранение, энергетика, мусор.

«По каждому направлению уже определен ТОП-3 проблем, по которым за последние два года петербуржцы обращались чаще всего. ЦУР будет заниматься подготовкой предложений по оптимизации процесса отработки жалоб, анализировать причины, по которым они поступают. Также будут разрабатываться дорожные карты по системному решению проблем», — заявили в Смольном.

В Петербурге ЦУР открылся в бизнес-центре «Невская ратуша», так что будет соседствовать со множеством комитетов Смольного. Курировать работу ЦУРа от администрации будет заместитель полпреда президента в СЗФО Любовь Совершаева, бывший вице-губернатор северной столицы, писал «Коммерсант». От городской администрации кураторством займется вице-губернатор Александр Бельский, который пришел на смену Совершаевой в правительство региона. Все регионы должны открыть свои ЦУРы до 1 декабря, на это было выделено более 23 млрд рублей.

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