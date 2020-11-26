Приштина, , 22:49 — REGNUM Посол США в Приштине Филип Коснетт 25 ноября в ходе конференции, организованной экономической палатой США в Косово и экономической палатой Косово, заявил, что экономическая помощь США Косово всегда преследовала своей целью движение страны к прогрессу, установление верховенства права и мира в отношениях Республики с соседями.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, посол подчеркнул важность партнерства США с косовским бизнес-сообществом.

Говоря о соглашении о нормализации экономических отношений между Косово и Сербией, подписанном 4 сентября в Вашинтоне при посредничестве президента США Дональда Трампа, американский дипломат заявил, что Косово должно преодолеть свои предубеждения в отношении ЦЕФТА (Центрально-европейская ассоциация свободной торговли) и проекта Балканского мини-Шенгена.

Напомним, в соответствии с Вашингтонскими соглашениями Косово обязалось присоединиться к этому продвигаемому Белградом проекту.

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