Москва, , 22:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к председательству России в Арктическом совете, сообщает 25 ноября официальный сайт правовой информации.

Комитет поручено возглавить полномочному представителю президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу.

«В связи с председательством РФ в Арктическом совете в 2021—2023 годах постановляю… Образовать организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства РФ в Арктическом совете в 2021—2023 годах… Назначить председателем… заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента в ДФО Трутнева Ю.П.», — указано в тексте документа.

Председателю поручено в месячный срок утвердить списки сотрудников оргкомитета.

Как сообщало ИА REGNUM, Арктический совет был учрежден в 1996 году в рамках Оттавской декларации. Он является межправительственным форумом, предназначенным для обеспечения сотрудничества в Арктике, в том числе в вопросах защиты природы.

В Арктический совет входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Российская Федерация, США, Финляндия и Швеция.

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