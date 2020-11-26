Минск, , 04:18 — REGNUM Взаимоотношения России и Белоруссии на протяжении долгих лет не отличались экономической нормальностью. Почему все торговые войны Москвы и Минска напоминают игру в одни ворота и не пора ли Москве сделать из этого конкретные выводы, рассуждает постоянный автор ИА REGNUM Сергей Артёменко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Россия поставляет сырье для Белоруссии по сильно заниженным ценам, речь в данном случае идет не только о нефти или газе. Белоруссия в ответ на такую заботу устами своих политиков обвиняет Россию в имперских амбициях и начинает спекулировать на теме своей «абсолютной независимости». Давно не сменявшийся президент Белоруссии Александр Лукашенко только подхватывает идеи, которые задолго до него были выдвинуты предателями белорусского народа, которых почему-то принято называть «белорусскими националистами».

К сожалению, Россия, наблюдая все эти лукашенковские выверты, раз за разом принимает вину на себя и соглашается еще немножко подкормить расшумевшегося партнера. есть ли предел этой политике, от которой все-равно нет толка? Читайте статью Сергея Артёменко «Лукашенко видит слабость Москвы и её готовность к унизительной капитуляции».