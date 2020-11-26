Пекин, , 02:11 — REGNUM Нынешняя стратегия США будет направлена на создание блоков, противостоящих внутреннему усилению и распространению влияния России и Китая. Как на этом пути Вашингтон планирует преодолевать накопившиеся расколы и что могут противопоставить американским усилиям те, против кого они направлены, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Выборы в США, объединившие многих представителей двух политических лагерей в «охоте» на нынешнего президента Дональда Трампа, несколько затмили важное событие на полях саммита АСЕАН. Участники этого международного объединения подписали соглашение о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП), в которое вошли десятка членов самого объединения, а также Китай, Япония, Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.

Казалось бы, что воля Вашингтона направлена на предотвращение подобного рода соглашений. Тем более интересно, что демонстрация политического единства американских элит не вызвала единодушного бегства под крыло американской стратегии даже тех стран, которые союзничают с США и соседствуют с Китаем. Так не ошибочна ли ставка американской верхушки на крепость союзов США, которой «никогда не достичь» по их мнению ни России, ни Китаю? Читайте статью Владимира Павленко «ВРЭП как асимметричный ответ на ренессанс американской гегемонии».