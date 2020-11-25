Москва, , 13:45 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о «заморозке» накопительной части пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 24 ноября.

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Планируется пролонгировать на 2023 год, установленный в настоящее время порядок учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Речь идет о направлении полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса (16%) на финансирование страховой пенсии в распределительной составляющей пенсионной системы.

Направление суммы страховых взносов в полном объеме на финансирование страховой пенсии в 2023 году приведет к уменьшению трансферта на обязательное пенсионное страхование, передаваемого из федерального бюджета бюджету ПФР, по предварительной оценке, на 669,3 млрд рублей, отмечают в правительстве РФ.

Сегодня 75 759 граждан являются получателями накопительной части пенсии, в 2021 году их число составит уже почти 82 тыс. человек.

Ранее в Госдуме предлагали отказаться от ПФР и вернуться к выплатам пенсий из федерального бюджета.

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