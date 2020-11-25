Пекин, , 13:35 — REGNUM МИД КНР потребовал от индийских властей отменить запрет на работу ряда китайских приложений, введенный на фоне обострения напряженности между Пекином и столицами других стран из-за вопросов технологий и безопасности, сообщает 25 ноября американское агентство Associated Press.

«Индийская сторона должна немедленно исправить эту дискриминационную практику, чтобы не нанести еще больший ущерб сотрудничеству между двумя сторонами», — отметил пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь.

Дипломат призвал Индию «защищать законные права и интересы» китайских компаний. При этом он не указал, может ли Пекин предпринять ответные меры против индийских бизнесменов.

Напомним, 24 ноября правительство Индии запретило еще 43 китайских приложения, в том числе приложение гиганта электронной коммерции компании Alibaba, заявив, что они угрожают ее «суверенитету и целостности». Ранее под запрет попали более 50 приложений, включая чрезвычайно популярную платформу для обмена видео TikTok.