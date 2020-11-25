Вашингтон, , 12:44 — REGNUM В США понизили уровень предупреждения о туристических поездках в Южную Корею с третьего до второго. Об этом говорится на официальном портале Госдепартамента США. Соответствующее уведомление было опубликовано на сайте 24 ноября.

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Данное решение было принято в связи с нормализацией работы образовательных учреждений, транспорта, включая авиасообщение, а также другими улучшениями в различных сферах.

Известно, что в течение трех месяцев в США действовал третий уровень предупреждения о туристических поездках в Южную Корею. Стоит отметить, что третий уровень по-прежнему сохраняется в отношении Китая и Японии.

Отметим, что за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 382 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 31 745.

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