Анкара, 25 ноября 2020, 00:13 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции 24 ноября прокомментировал задержание турецкого торгового судна немецким фрегатом по пути в Ливию. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.
Он также отметил, что Турция в данном вопросе ссылается на резолюции Совета Безопасности ООН и международное морское право.
Напомним, военные корабли стран НАТО и Евросоюза осуществили в Средиземном море операцию «Ирини», направленную на пресечение поставок оружия в Ливию, в рамках которой вторглись на турецкое судно и провели там обыск.
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