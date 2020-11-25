Анкара, , 00:13 — REGNUM Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции 24 ноября прокомментировал задержание турецкого торгового судна немецким фрегатом по пути в Ливию. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Haber7.

«Как наш посол в Риме, так и другие официальные лица в Турции уже предупредили о возможных последствиях. Вы не можете вступить на судно, движущееся под иностранным флагом, без разрешения», — подчеркнул Чавушоглу.

Он также отметил, что Турция в данном вопросе ссылается на резолюции Совета Безопасности ООН и международное морское право.

«Мы также будем следить за политическими и юридическими аспектами этого дела. Мы сделаем все, что от нас потребуется. Это поручение нашего президента. Турция ничего не оставляет без ответа. Мы примем необходимые меры предосторожности. Вторжение на коммерческие корабли является нарушением международного права. деконструкция торговых судов является нарушением международного права», — отметил глава МИД Турции.

Напомним, военные корабли стран НАТО и Евросоюза осуществили в Средиземном море операцию «Ирини», направленную на пресечение поставок оружия в Ливию, в рамках которой вторглись на турецкое судно и провели там обыск.

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