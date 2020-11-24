Бишкек, , 23:38 — REGNUM Правительство России передаст Киргизии гуманитарную помощь на сумму $8 млн (606,1 млн рублей), на которые закуплено более 9 тысяч тонн продовольствия для поддержки семей, живущих за чертой бедности. Об этом сообщили в российском посольстве сегодня, 24 ноября.

Киргизия Ken Flottman

В состав гуманитарного груза вошли пшеничная мука и растительное масло, которые после церемонии передачи, назначенной на 25 ноября, распределят по регионам республики.

В российском диппредставительстве отмечают, что Россия также продолжит финансировать и другие проекты по укреплению продовольственной безопасности Киргизии, в том числе по обеспечению горячим питанием учеников начальных классов в школах республики.

Напомним, что благодаря помощи России в настоящее время горячими обедами обеспечены уже около 400 тысяч школьников по всей Киргизии.