Москва, , 23:03 — REGNUM Клинические испытания вакцины AstraZeneca от коронавируса, которые показали эффективность препарата 70%, вызвали реакцию в сети. Граждане оставили свои комментарии 24 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

"Что-то слабовато. От новичка противоядие придумали 100% результат, а какой-то вирус всего 70%? «Британские» учёные…», — шутит Сергей К.

Многие комментаторы пришли к выводу, что вопросы вызывает не только низкий процент эффективности, в сравнении с отечественными вакцинами, но и отсутствие информации о побочных эффектах данного препарата.

«Про эффективность написали, 70% — причем проценты, которые очень даже спорные, никто статистику и метод почета не обнародовал. А о побочных эффектах как-то забыли», — отметил Андрей М.

Некоторые пользователи заявили о том, что западные вакцины уступают отечественным аналогам. По их видению, данная тенденция установилась еще во времена Советского Союза.

«У англосаксов в принципе вакцины слабые, основными разработчиками в мире вакцин был СССР, теперь Россия. Это подтверждено вакцинами от эболы и других трудноизлечимых болезней», — написал Теодор Д.

Отдельные граждане отметили, что вакцина AstraZeneca является менее конкурентоспособным препаратом по сравнению с российскими аналогами. Более того, граждане считают, что отечественная вакцина будет стоить гораздо меньше западных, что делает её более предпочтительной на мировом рынке.

«Всё равно с нашей не сравнится. Кстати, по стоимости тоже. Британская будет стоить до 35 долларов за дозу, а наша, как минимум, вдвое дешевле», — считает Сергей Г.

Напомним, 24 ноября стали известны результаты клинического испытания вакцины AstraZeneca от коронавируса, которые показали эффективность препарата 70%.