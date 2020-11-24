Киев, , 19:34 — REGNUM Советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко допускает вариант с введением в стране полного локдауна.

Об этом он заявил вечером 24 ноября в эфире украинского телевидения.

«Точно исключать введение полного локдауна я бы не стал, это возможно», — отметил Устенко.

Вместе с тем он заявил, что у государства сейчас «достаточно ограниченные возможности» с точки зрения компенсаций, и признал, что локдаун — это действительно серьезный удар по экономике.

«Но когда принимаются подобного рода решения — очевидно, что вопросы, связанные с экономикой, сразу уходят на второй план, и на первом плане вопрос здоровья нации и населения», — уточнил советник.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко высказался за введение на Украине официального двухнедельного локдауна, привязанного к новогодним праздникам.

Сегодня же президент Зеленский заявил о том, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты, предусматривающие ряд программ помощи бизнесу, что эксперты восприняли крайне скептически.