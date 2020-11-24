Киев, , 16:52 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский вернулся на рабочее место и начал «запиливать очередные видосы» с враньём для «лохов-украинцев».

Об этом заявил 24 ноября украинский политолог Дмитрий Корнейчук, комментируя заявление Зеленского о том, что в ближайшее время в парламент будут внесены законопроекты, предусматривающие ряд программ помощи бизнесу.

«Новое враньё: все ФОПы (физические особы-предприниматели), пострадавшие от карантина, получат помощь от государства 8 тыс грн. Эти деньги, как мертвому припарка, учитывая, какой доход люди потеряли», — заявил эксперт, напоминая, что Зеленский весной уже обещал компенсации за карантин и надбавки в 300% медикам, однако люди так и дождались этих выплат.

«Зачем комик опять врет? Ему надо потянуть время до тотального карантина и обмануть предпринимателей, чтобы они не шли сносить власть», — добавил Корнейчук.

ИА REGNUM напоминает, что Зеленский в своем видеообращении действительно пообещал выплату единовременной материальной помощи тем, чья сфера деятельности попадает под запрет из-за усиления карантина.

«Если вы ФОП и вынуждены закрыть свою кофейню, или наемный работник и вас увольняют, потому что кафе, где вы работали, к сожалению, закрывается… вы сможете получить помощь в размере 8 тыс. грн», — объявил президент.

Отметим, что сегодня же близкие к правительству эксперты сообщили, что согласно оперативным данным украинского казначейства, имеющиеся неоплаченные финансовые обязательства государства по состоянию на сегодня, 24 ноября, составляют 9,4 млрд грн, и денег на «коронавирусные» выплаты в бюджете по сути нет.