Москва, 24 ноября 2020, 18:19 — REGNUM В Москве прошел экспертный круглый стол, посвященный французскому опыту конституционного строительства 1958 года. В рамках празднования 130-летия Шарля де Голля эксперты представили доклад «Принятие конституции Пятой республики», в котором провели параллели с российским голосованием по поправкам к Конституции, состоявшимся летом 2020 года.
Эксперты, в частности, подчеркнули, что идея Шарля де Голля о том, что достоинство граждан невозможно без величия Франции, встречала яростное сопротивление большинства политической элиты — либералов, социалистов и коммунистов. Но ради реализации своей базовой идеи величия Франции он шел на конфликт с ними вплоть до роспуска парламента. История рассудила, что он был прав. И за пределами, и во Франции его называют «последний великий француз».
Как подчеркнул автор доклада заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов, Франция оказала влияние на эволюцию понятия демократии, «опыт конституционного строительства колоссален. И для России представляет большую ценность».
Эксперт напомнил, что ради проведения реформы Шарль де Голль пошел на определенные нарушения принятых во Франции законодательных процедур. В частности, новая Конституция была представлена на всеобщий референдум в обход Учредительного собрания (в референдуме приняли участие около 80% избирателей, что показало консолидацию общества вокруг де Голля). А затем из-за противодействия партий Шарль де Голль пошел на роспуск парламента, после чего перешел от системы «выборщиков» к прямым всеобщим выборам президента на основе мажоритарного большинства — процедура, по сей день дающая высокую легитимность власти действующего президента.
Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод отметил, что в период проведения конституционной реформы 2020 года Россия внимательно изучала соответствующий опыт Франции.
Профессор кафедры истории и теории политики МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь Кузнецов также обратил внимание на то, что при разработке российской модели разделения властей была принята на вооружение смешанная президентская республика.
Проректор Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова, профессор Алексей Автономов выступил с академических позиций.
Французский политолог, публицист Дмитрий де Кошко в своем выступлении провел параллели реформ генерала Шарля де Голля с современной повесткой Франции. По словам французского эксперта, сегодня государственные институты во Франции больше не представляют интересы населения, в связи с чем снижается доверие к ним и политическому персоналу со стороны общества.
Он также привел подробные данные результатов последних выборов в Национальную ассамблею 2017 года, французский политолог привел в качестве примера спонтанное восстание «жёлтых жилетов».
По словам Дмитрия де Кошко, «жилеты» вовсе не представляли собой попытку «цветной революции», это было настоящее народное, социальное движение.
Резюмируя выступления, автор доклада Владимир Шаповалов подчеркнул: при Шарле де Голле был взят курс на создание политической системы, ориентированной на национальные интересы страны, на суверенитет.
В связи с этим эксперты обратили внимание на опыт Франции, придавшей во время правления Шарля де Голля президенту статус национального арбитра и сделавшей ставку на развитие суверенитета.