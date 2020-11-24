Москва, , 18:19 — REGNUM В Москве прошел экспертный круглый стол, посвященный французскому опыту конституционного строительства 1958 года. В рамках празднования 130-летия Шарля де Голля эксперты представили доклад «Принятие конституции Пятой республики», в котором провели параллели с российским голосованием по поправкам к Конституции, состоявшимся летом 2020 года.

Эксперты, в частности, подчеркнули, что идея Шарля де Голля о том, что достоинство граждан невозможно без величия Франции, встречала яростное сопротивление большинства политической элиты — либералов, социалистов и коммунистов. Но ради реализации своей базовой идеи величия Франции он шел на конфликт с ними вплоть до роспуска парламента. История рассудила, что он был прав. И за пределами, и во Франции его называют «последний великий француз».

Как подчеркнул автор доклада заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов, Франция оказала влияние на эволюцию понятия демократии, «опыт конституционного строительства колоссален. И для России представляет большую ценность».

«Сильная президентская власть в России имеет сходство с устройством во Франции, а идеи де Голля созвучны с российской современной теорией и практикой госстроительства. Сегодня Россия проходит через важный этап реформирования — с момента внесения поправок к Конституции и до принятия федеральных законов. Эти реформы сопоставимы с реформами де Голля 1958−62 годов, поэтому осмысление французского опыта очень интересно и для России», — пояснил Владимир Шаповалов.

Эксперт напомнил, что ради проведения реформы Шарль де Голль пошел на определенные нарушения принятых во Франции законодательных процедур. В частности, новая Конституция была представлена на всеобщий референдум в обход Учредительного собрания (в референдуме приняли участие около 80% избирателей, что показало консолидацию общества вокруг де Голля). А затем из-за противодействия партий Шарль де Голль пошел на роспуск парламента, после чего перешел от системы «выборщиков» к прямым всеобщим выборам президента на основе мажоритарного большинства — процедура, по сей день дающая высокую легитимность власти действующего президента.

«Решительные действия Шарля де Голля и его сторонников позволили преодолеть самый серьезный политический кризис, а Франция смогла успешно пройти через сложный путь расставания со статусом колониальной империи, разрешить социальные и экономические противоречия, сформировать эффективный механизм принятия и реализации политических решений», — подчеркнул Владимир Шаповалов.

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод отметил, что в период проведения конституционной реформы 2020 года Россия внимательно изучала соответствующий опыт Франции.

«Шарль Де Голль ввёл новый механизм изменения Конституции — достижение принципиальной договорённости между правительством и парламентом. Передача права подготовить проект Конституции правительству при условии соблюдения пяти принципов государственного устройства: только всеобщее голосование — источник власти, испольная и законодательная власти должны быть отделены друг от друга, правительство должно быть ответственно перед парламентом, судебная власть должна быть независимой», — рассказал Александр Брод.

Профессор кафедры истории и теории политики МГУ им. М. В. Ломоносова Игорь Кузнецов также обратил внимание на то, что при разработке российской модели разделения властей была принята на вооружение смешанная президентская республика.

«Согласно этой модели, глава государства возвышается над системой разделения властей. Такая модель демонстрирует определенные особенности в нашей стране — особенности партийной системы. Например, никогда у нас не было ситуации, когда глава правительства и президент представляют разные политические позиции, — рассказал Игорь Кузнецов.

«Для меня принятые конституционные поправки в России — это курс на укрепление суверенитета нашей страны и защиту национальных интересов. Наша модель власти по итогам конституционной реформы стала более определённой, в части связки президента, правительства и парламента», — отметил Игорь Кузнецов.

Проректор Института международного права и экономики имени А. С. Грибоедова, профессор Алексей Автономов выступил с академических позиций.

«Конституция Франции — первый конституционный акт на территории Европы. Франция — одна из стран, где зародился принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную». — отметил он. По словам Автономова, модель де Голля очень специфическая, она родилась в условиях глубокого политического кризиса. Де Голль осуществил попытку найти демократический механизм выхода из политического кризиса, и этот выход оказался удачным.

Французский политолог, публицист Дмитрий де Кошко в своем выступлении провел параллели реформ генерала Шарля де Голля с современной повесткой Франции. По словам французского эксперта, сегодня государственные институты во Франции больше не представляют интересы населения, в связи с чем снижается доверие к ним и политическому персоналу со стороны общества.

«Большие проблемы, с которыми сегодня столкнулась Франция, — непредставительность Национальной ассамблеи в парламенте и передача суверенитета Франции наднациональным институтам вроде Евросоюза и НАТО. Большинство в государстве за партией президента, в связи с чем дискуссии больше нет», — рассказал Дмитрий де Кошко.

Он также привел подробные данные результатов последних выборов в Национальную ассамблею 2017 года, французский политолог привел в качестве примера спонтанное восстание «жёлтых жилетов».

По словам Дмитрия де Кошко, «жилеты» вовсе не представляли собой попытку «цветной революции», это было настоящее народное, социальное движение.

«Оно выплеснулось потому, что государственные институты больше не представляют население. Именно поэтому во Франции и заговорили о гражданской инициативе», — рассказал он.

Резюмируя выступления, автор доклада Владимир Шаповалов подчеркнул: при Шарле де Голле был взят курс на создание политической системы, ориентированной на национальные интересы страны, на суверенитет.

В связи с этим эксперты обратили внимание на опыт Франции, придавшей во время правления Шарля де Голля президенту статус национального арбитра и сделавшей ставку на развитие суверенитета.