Сингапур, , 17:56 — REGNUM Власти Сингапура объявили о состоявшейся депортации 15 граждан Бангладеш, которые распространяли угрозы в отношении Франции в социальных сетях после того, как президент страны Эммануэль Макрон поддержал публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

Как сообщает Le Figaro во вторник, 24 ноября, разведывательные службы Сингапура усилили меры по обеспечению безопасности после нескольких террористических атак, произошедших во Франции. В результате специального расследования они выслали с территории страны мигрантов из Бангладеш, «призывавших к насилию и угрожавших мирному сосуществованию культур».

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября в столице Бангладеш городе Дакка 50 тысяч человек собирались, чтобы принять участие в протестах против политики президента Франции в отношении мусульман.

Читайте ранее в этом сюжете: В Бангладеш 50 тысяч человек пришли на протест против политики Макрона