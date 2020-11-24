Тбилиси, , 15:34 — REGNUM Оппозиционные партии Грузии продолжат проводить массовые акции, протестуя против итогов выборов в парламент страны. Об этом, как передает телеканал «Рустави 2», 24 ноября журналистам заявил генеральный секретарь партии «Алеко Элисашвили — Граждане» Леван Иоселиани.

Лидеры оппозиции провели встречу в штабе партии «Лело для Грузии». Там они обсудили дальнейшие совместные действия. Следующую протестную акцию планируется провести в день первого заседания парламента нового созыва. Оно должно пройти не позднее 20 декабря.

«Протесты будут продолжаться, будут встречи с разными группами. Конечно, в день заседания законодательного органа, если ничего не изменится и переговоры закончатся провалом, будет много столкновений. Я не сомневаюсь в этом, потому что слишком много людей выйдет», — сказал Иоселиани.

Стоит отметить, в правительстве Грузии ухудшение эпидемиологической обстановки в стране связали с постоянной митинговой активностью оппозиции.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали постоянно проводить акции протеста.

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