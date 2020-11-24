Джакарта, , 15:28 — REGNUM Индонезия и Коалиция за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) заключили договор по закупке вакцин, сообщает Sindonews.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

«Чтобы победить вирус, нам нужно сильное руководство, которое проявляется не только в словах и заявлениях, но также в действиях и поступках», — заявила Ретно Марсуди.

По словам главы МИД Индонезии, сотрудничество с CEPI важно по двум причинам. Во-первых, это позволит Индонезии внести конкретный вклад в создание вакцины, доступной для всех.

«Наша фармацевтическая промышленность может стать важным игроком в глобальной сети вакцин», — отметила Ретно Марсуди.

Высокопоставленный индонезийский дипломат добавила, сотрудничество с CEPI поможет Индонезии обеспечить безопасность в целях предотвращения инфекционных заболеваний и реагирования на них, а также увеличит производственные мощности внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии эпидемиолог Панду Рионо считает, что кривая распространения COVID-19 в Джакарте снизится.

Читайте ранее в этом сюжете: Эпидемиолог дал прогноз, когда в Джакарте снизится число случаев COVID-19