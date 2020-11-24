Минск, , 15:25 — REGNUM Российские акционеры белорусского ОАО «Белгазпромбанк», находящегося под управлением властей Белоруссии, приступили к формированию нового состава правления этого банка и до конца года справятся с этой задачей. Об этом 24 ноября заявила глава временной администрации «Белгазпромбанка», экс-глава Нацбанка Белоруссии Надежда Ермакова.

По её словам, властям постсоветской республики удалость наладить контакт с российскими акционерами «Белгазпромбанка». С середины ноября они формируют новый состав правления своей белорусской «дочки» и по итогам этой деятельности назначенная Александром Лукашенко временная администрация сложит свои полномочия.

Напомним, 24 ноября Лукашенко принял Ермакову с докладом о положении в «Белгазпромбанке» — системообразующем для белорусской банковской системы. При этом он намекнул на возможность национализации этого банка в случае отказа газпромовских структур от формирования нового правления «Белгазпромбанка».

Отметим, в акциях белорусского ОАО «Белгазпромбанк» у ПАО «Газпром» в собственности 49,818% акций, у АО «Газпромбанк» — 49,818%, у ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» (белорусская дочерня компания Газпрома) — 0,266%, у белорусского Госкомитета по по имуществу — 0,097% и у прочих акционеров — менее 0,001%.

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