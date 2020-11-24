Москва, , 15:12 — REGNUM «Срочные"поправки в закон о занятостибудут направлены на устранение лишних бюрократических процедур в службах занятости и на поддержку особо уязвимых категорий граждан — например, инвалидов и молодых специалистов. Поправки будут внесены в Государственную думу еще в осеннюю сессию.

Отдельно нужно рассмотреть возможность перехода на страхование от безработицы, отметил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев в ходе видеоконференции, на которой обсуждались меры по совершенствованию социально-трудового законодательства.

«Нужно проработать и вопрос о переводе некоторых услуг служб занятости в онлайн-формат — для повышения их удобства и доступности. Это общая тенденция и она должна затрагивать такого рода отношения», — подчеркнул Дмитрий Медведев.

Кроме того, полномочия в сфере занятости нужно централизировать — сейчас за это отвечают регионы. По словам Дмитрия Медведева, координировать работу мог бы Минтруд.

«До конца осенней сессии «Единая Россия» планирует внести в закон поправки, которые требуют наиболее оперативного принятия. А сам закон может быть существенно переработан до конца действующего созыва Государственной Думы», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Ранее председатель партии «Единая Россия» обращал внимание на то, что в условиях пандемии службы занятости показали свою несостоятельность — большое количество жалоб поступало на то, что люди не могли зарегистрироваться как безработные, и, соответственно, получить пособие. В связи с этим он поручил парламентариям совместно с Минтруда и экспертами проанализировать работу системы и предложить решения для ее реформирования. Кроме того, Дмитрий Медведев подчеркивал необходимость обновления закона о занятости. Он был принят в 1991 году. С тех пор в него было внесено 55 изменений, но в целом структура осталась прежней. По поручению Дмитрия Медведева была создана рабочая группа, в которую вошли представители «Единой России», Минтруда и соцзащиты — они предложили поправки к закону о занятости, работа над ними продолжается.