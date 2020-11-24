Москва, , 14:45 — REGNUM Россия и Израиль придерживаются единой позиции в отношении сохранения исторической памяти о событиях Второй мировой войны. Об этом 24 ноября заявил президент России Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у вновь прибывших послов иностранных государств.

«Россия и Израиль едины в решимости сохранить правду о событиях Второй мировой войны, противостоять попыткам фальсификации истории, забвению памяти мучеников Холокоста, всех жертвы нацизма», — заявил Путин.