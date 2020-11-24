Санкт-Петербург, , 13:40 — REGNUM Новым куратором Санкт-Петербурга в полпредстве президента РФ по СЗФО стал Вадим Леонтьев. Его Смольному представил губернатор Александр Беглов на заседании правительства 24 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Здание полпредства президента в СЗФО в Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Леонтьев является заместителем полномочного представителя президента в СЗФО Александра Гуцана. По существу Леонтьев заместит Любовь Совершаеву, которая курировала внутреннюю политику Петербурга в полпредстве, перейдя туда с поста вице-губернатора Северной столицы в декабре 2019 года.

Леонтьев, поприветствовав членов правительства города, пообещал им в случае необходоимости «подставить свое плечо», после чего удалился.

Добавим, новый куратор региона работал в аппарате полпредства ЦФО в 2010-х годах, когда его возглавлял Александр Беглов, а затем трудился в администрации президента.