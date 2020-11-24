Страсбург, Франция, , 12:19 — REGNUM Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Грузии Титус Корлэцян и Клод Керн обратились к политическим партиям Грузии с призывом не отказываться от депутатских мандатов и начать работу в парламенте. Текст обращения был опубликован на сайте ПАСЕ.

Оппозиционные партии Грузии не признали итоги прошедших парламентских выборов, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта», и отказались входить в парламент, пока не будут проведены повторные выборы. В ПАСЕ отметили, что для споров между политическими оппонентами подходит только парламент.

«Эти выборы привели к разнообразию в парламенте, где правящая партия оказалась перед сильной оппозицией, что обеспечит соответствующий парламентский надзор. Единственным подходящим форумом для этого, а также для дебатов и обсуждения различных политических взглядов является парламент», — говорится в обращении.

В нем также руководство Грузии призвали обеспечить расследование всех выявленных случаев нарушений на выборах, чтобы ни у кого не было ощущения безнаказанности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Госдепе США отметили, что выборы 2020 года в Грузии не отличались количеством нарушений от всех предыдущих, и призвали оппозицию признать итоги голосования и войти в парламент, но оппозиционные партии отказались следовать этому призыву.

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