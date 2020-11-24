Минск, , 11:22 — REGNUM Авиация НАТО стала активнее действовать возле границ Белоруссии, это беспокоит белорусских военных. Об этом белорусский министр обороны Виктор Хренин заявил в эфире телеканала «Беларусь-1».

"Мы видим возросшие в разы интенсивности полетов боевой, разведывательной авиации», — сказал Хренин.

В текущем году, уточнил он, вдоль границ летают бомбардировщики B-52 с континентальной части США. Расстояние между ними и границей составляет всего 30 км.

Кроме того, в Минске фиксируют кратный рост количества и интенсивности мероприятий по оперативно-боевой подготовке, которые проходят на территории сопредельных стран. При этом вооружённые силы Белоруссии способны на любом участке и в короткий срок сосредоточить необходимую группировку войск, подчеркнул Хренин.