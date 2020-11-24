Гамбург, Германия, , 10:40 — REGNUM Скоро Алексей и Юлия Навальные вернутся из Германии в Россию и сделают важное заявление о том, что Юлия выдвигается как кандидат в Государственную думу от Москвы, предполагает автор статьи «Запад решил заменить Алексея Навального его женой Юлией» в издании «Abendlich Hamburg» Матиас Фритц.

Последствия будут непредсказуемые, и прежде всего — для российской оппозиции, считает немецкий журналист.

«Имя российского оппозиционера Алексея Навального несколько месяцев не сходило с первых полос ведущих европейских и мировых СМИ. Неискушенному в российской политике европейскому читателю могло даже показаться, что Алексей Навальный — главный враг президента Путина. Поэтому именно он какой-то причине отдал приказ отравить оппозиционера в далеком сибирском городе и затем отправить его на лечение в Германию, чтобы избавиться от конкурента в преддверии парламентских выборов 2021 года. Даже Ангела Меркель стала жертвой этой широкомасштабной информационной кампании по продвижению господина Навального. Ведь как иначе можно объяснить пристальное внимание к Навальному со стороны федерального канцлера и целого ряда государственных структур от министерства иностранных дел и бундестага до бундесвера? Внимание к политическому активисту, чьи слава и поддержка в России измеряются не миллионами голосов на выборах, а максимум сотнями тысяч просмотров скандальных видео в Ютубе. На чем основаны такие важные выводы, спросите вы?», — пишет Матиас Фритц.

«Дело в том, что Алексей Навальный как популярный российский политик, претендующий на борьбу за власть в Кремле, еще до истории с отравлением попал в поле зрения западных спецслужб. А педантичные западные спецслужбы недаром едят свой хлеб. Они оперативно провели закрытое (тайное) социологическое исследование на территории России, чтобы установить реальную популярность господина Навального среди российских граждан. Исходя из результатов этого социологического анализа, они пришли к выводу, что Навальный как политик — неудачник, а созданные им в регионах поддерживающие структуры — «штабы Навального» — в последнее время без какого-либо нажима со стороны властей быстро закрываются. А хуже всего для Алексея то, что народ не рассматривает его как лидера и не воспринимает как самостоятельного и независимого политика», — отмечает журналист.

«Одной из самых явных причин этой неудачи была несогласованность его действий с авторами авантюры, связанной с манипуляцией данными, поступившими в ОЗХО. Потому что в самом начале этого спектакля речь шла о том, что в организме Навального обнаружено химическое боевое вещество «Новичок», но, как выяснилось, это не так. Никакого «Новичка» обнаружено не было. Не выдерживают критики и неясные объяснения команды Навального относительно присутствия на борту самолета вместе с «отравленным Алексеем» Марии Певчих, биография которой не вызывает доверия, а также неуклюжие попытки команды Навального оправдать ее постоянное присутствие в ближайшем окружении оппозиционера. История оказалась так плохо состряпана, что нитки из нее торчат со всех сторон и видны всем без исключения. Это печальным образом отразилось на рейтинге Навального и его политических перспективах в России. И, похоже, по этой причине западные политические стратеги решили теперь сделать ставку на его жену.

«Конечно, не все в лагере российской оппозиции обрадуются такой политической рокировке. Уже сейчас со стороны зарубежных кураторов на представителей российской оппозиции оказывается давление с целью убедить их последовать указаниям и поддержать решение о выдвижении Юлии Навальной в качестве единого кандидата от оппозиции. Другим русским оппозиционерам, которые хотят занять место Навального как минимум в Ютубе, не позавидуешь. Но что поделать? Нужно получать приказы и делать, что говорят. C'est la vie. Тем не менее это весьма огорчительно», — продолжает свои рассуждения немецкий публицист.

«Итак, самое важное, что касается информации из источника в окружении Навального: скоро Алексей и Юлия возвращаются из Германии в Россию и сделают важное заявление о том, что Юлия Навальная выдвигается как кандидат в Государственную думу Российской Федерации от Москвы. Если это произойдет, у Кремля начнется новая головная боль, потому что это станет настоящей политической сенсацией с непредсказуемым последствиями, хотя, вероятно, и не для Путина, а для самой российской оппозиции», — завершает свою публикацию Маттиас Фритц.