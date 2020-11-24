Таганрог, Ростовская область, , 08:08 — REGNUM В Ростовской области произошли кадровые изменения в руководстве таганрогского УМВД. Как сообщается на официальном сайте ведомства, возглавил управление полковник полиции Михаил Шабельник.

Шабельник — уроженец Сальского района. С октября 1992 года служил в органах МВД РФ. Ранее он занимал должность начальника отдела МВД России по Сальскому району, ОБЭП Куйбышевского района. Около семи лет Михаил Шабельник был начальником МВД России Майкопского района, затем вернулся на родину и в 2018 году возглавил управление МВД России по Матвеево-Курганскому и Куйбышескому районах, пишет интернет-газета «Родник».

Ранее пост начальника таганрогского УМВД занимал Валентин Кондратенко. Как сообщает портал «Ёрш», он ранее написал рапорт на отпуск с последующим выводом в штат и уходом на пенсию.