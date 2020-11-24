Женева, Швейцария, , 07:45 — REGNUM Власти всех государств должны стремиться справедливо распределить вакцину против COVID-19, не ущемляя бедных и уязвимых граждан, заявил 23 ноября глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве.

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По его словам, риск того, что слои населения с наименьшим уровнем дохода «будут растоптаны в погоне за вакциной», остаётся огромным.

Решением потенциальной проблемы Гебрейесус назвал финансирование международной инициативы ACT-Accelerator, которая якобы сможет обеспечить всеобщий доступ к вакцинам от COVID-19, тестам и терапевтическим средствам. На эту инициативу, по словам главы ВОЗ, требуется найти $4,3 млрд.

Ранее финансировать ACT-Accelerator призвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

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