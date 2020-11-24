Москва, , 06:20 — REGNUM Российские военные продолжили гуманитарное разминирование территорий в Нагорно-Карабахской Республике, сообщили 24 ноября в пресс-службе министерства обороны России.

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«Российские инженерные подразделения задействованы в инженерной разведке и разминировании на маршрутах между миротворческими наблюдательными постами и дорог общего пользования», — говорится в сообщении.

Сейчас работы по разминированию идут вблизи населённых пунктов и объектов социальной инфраструктуры. На следующих этапах безопасные участки будут использоваться для создания стационарных постов, на которых российские миротворцы будут нести службу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, разминирование территорий началось по прибытии российского контингента в Нагорный Карабах.

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