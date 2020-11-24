Тегеран, , 08:23 — REGNUM 22 ноября посол Ирана в Минске Саид Яри и председатель комиссии парламента Белоруссии по международным делам Андрей Савиных обсудили пути развития межпарламентской дипломатии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече Саида Яри и Андрея Савиных обсуждались последние события в двусторонних отношениях между Ираном и Белоруссией, а также другие вопросы, такие как политическое и экономическое сотрудничество.

Собеседники также обсудили пути расширения и укрепления торговых связей и международного сотрудничества между двумя странами. Подчеркнув роль Ирана на Ближнем Востоке, Савиных отметил, что Иран является важным партнером Белоруссии в регионе.

Посол Ирана Яри сослался на консультации и сотрудничество между Тегераном и Минском в международных организациях и призвал к расширению отношений во всех областях, особенно экономических и торговых связей в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Стороны провели плодотворные переговоры по широкому кругу вопросов, в том числе по дорожной карте обмена парламентскими делегациями и переговорах на уровне спикеров парламентов, руководителей комиссий по международным делам и внешней политике, а также руководителей парламентских групп дружбы.