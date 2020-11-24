София, , 02:22 — REGNUM Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов 23 ноября заявил, что его страна всегда готова к диалогу с Северной Македонией, нацеленному на достижение взаимопонимания и разрешение проблем в двусторонних отношениях, однако необходимо желание и усилия обеих сторон.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, заявление было сделано на видеоконференции Борисова с послами стран Евросоюза в Софии, посвященной обсуждению нового бюджета ЕС.

На конференции также обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация, а также перспективы евроинтеграции региона Западные Балканы.

Напомним, Болгария 17 ноября заблокировала проведение первой межправительственной конференции в рамках переговорах о вступлении Северной Македонии в Евросоюз.

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